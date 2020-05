Ryś zamieszkał w lesie niedaleko Szczecina. Odtwarzają populację kotów na Pomorzu Zachodnim

Projekt jest prowadzony przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze wraz z partnerami od 2016 i współfinansowany ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

- Celem tych działań jest odtworzenie licznej i samodzielnej populacji rysi na Pomorzu Zachodnim. Zwierzęta są sukcesywnie wypuszczane od 2019 r., z dziewięciu rysi wypuszczonych na wolność – część znalazła dobre warunki na terenie Nadleśnictwa Dobrzany. Tak dobre, że pojawiły się w bieżącym roku młode osobniki. Prezentowane zdjęcia zostały zrobione przez leśników na terenie leśnictw: Kozia Góra i Lubino. Lasy Nadleśnictwa Dobrzany polubiły również, m.in. żubry, łosie, wilki - informuje Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie.

Ryś to największy kot europejski, w Polsce jest pod ochroną. Do bytowania potrzebuje rozległych obszarów leśnych, na mokradłach, bagnach i obszarach poprzecinanych rzekami i jeziorami, gdzie może odpocząć (jeden osobnik wymaga około 250 km2). Dorosłe rysie to samotniki. Młode rodzą się w maju/czerwcu i pozostają z matką aż do pełnej samodzielności. Pokarm rysia stanowią głównie sarny, jelenie, młodociane łosie, dziki ale także mniejsze ssaki: zające, bobry, myszy oraz ptaki.