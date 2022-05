Ruszył Jarmark Szczeciński na Jasnych Błoniach. Zobaczcie, co można na nim kupić [ZDJĘCIA]

Szczecinianie uwielbiają jarmarki i giełdy, co widać po imprezie na Jasnych Błoniach. Oprócz zakupu smakołyków takich jak, wędliny czy pieczywo, można kupić nawet ubrania. Na miejscu pojawiło się ponad 100 wystawców. Najmłodsi też nie będą zawiedzeni, ponieważ czeka na nich mnóstwo atrakcji.

Przypominamy, że Jarmark Szczeciński będzie trwał aż do 3 maja. Zarówno w niedzielę jak i poniedziałek można go odwiedzić od 10 do 20. We wtorek natomiast od 10 do 18.

Zobaczcie na zdjęciach pierwszy dzień Jarmarku Szczecińskiego!