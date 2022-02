Ruina na Pogodnie w Szczecinie będzie straszyć jeszcze wiele lat? [ZDJĘCIA] Leszek Wójcik

To wygląda jak zabawa w kotka i myszkę. Kiedy ekipa przysłana przez kierownika budowy posprząta teren i naprawi płot, bezdomni już na drugi dzień doprowadzają budynek i jego okolicę do stanu pierwotnego, czyli wszystko znów demolują. Trwa więc przepychanka o to, by w niedokończonym bloku przy ul. Mickiewicza w Szczecinie nie odbywały się już alkoholowe libacje i by nikt sobie przy ich okazji nie zrobił krzywdy. Chodzi więc o zabezpieczenie terenu. O dokończeniu budynku na razie nikt nawet nie wspomina. Jeszcze będzie straszyć.