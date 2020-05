Relacjonuje, że trwa zamykanie Nowego Rynku, a z tego, co się dowiedział, od jutra ma ruszyć okładanie "rury" w poprzek placu, "od Public do tej budowy."

- Przecież nikt już tu nie przyjdzie. Jak to ma się do obietnic pomagania przedsiębiorcom? - pyta. - Próbowałem rozmawiać z tymi panami. Mówią, że mają wszystkie pozwolenia i robią swoje. Nie dziwie im się, ale kto teraz na to pozwala w zarządzie dróg, w urzędzie miasta?