Rowerem do 131 km od Szczecina. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 25 - 26 września?

Rowerem w pobliżu Szczecina

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 131 km od Szczecina, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 25 września w Szczecinie ma być 16°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 26 września w Szczecinie ma być 20°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%.

🚲 Trasa rowerowa: Śladem granitowych kościołów

Stopień trudności: 1

Dystans: 22,05 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 29 min.

Przewyższenia: 35 m

Suma podjazdów: 152 m

Suma zjazdów: 155 m

Kys30 poleca trasę mieszkańcom Szczecina

Krótka trasa śladem granitowych kościołów

Pierwszym obiektem na trasie jest Kościół Świętego Krzyża w Oborzanach. Zbudowany w XII-XIII wieku z kamieni polnych, jest orientowany i miał charakter budowli obronnej. W 1712 r. dobudowano wieżę do bryły Kościoła. Z pierwotnych wyposażeń nie pozostało nic. Ozdobą świątyni był ołtarz skrzydłowy z 1562 r. z malowidłami Lucasa Cranacha Młodszego, namalowany dla margrabiny Katarzyny Brunszwickiej. Ołtarz drogą wymiany za dzwony w XIX w. trafił do Oborzan. Po II wojnie światowej był mocno podniszczony i został zdemontowany, po kilkudziesięciu latach przekazano ołtarza do konserwacji, gdzie znajduje się do dziś.