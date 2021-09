Rowerem do 131 km od Szczecina. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 2 - 3 października?

Wycieczki rowerowe w okolicy Szczecina

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 131 km od Szczecina, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 2 października w Szczecinie ma być 17°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 30%. W niedzielę 3 października w Szczecinie ma być 17°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%.

Stopień trudności: 3

Dystans: 72,67 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 77 m

Suma podjazdów: 1 601 m

Suma zjazdów: 1 607 m

Kys30 poleca trasę mieszkańcom Szczecina

Dzisiejsza wycieczka nie należała do najłatwiejszych. Trasa była trochę zaplanowana i trochę improwizowana. Niektóre improwizacje to totalna porażka np przejazd w Naroście na szagier przez pole gliniaste po deszczu (stanowczo nie polecam takich pomysłów).

Miłym dla mnie zaskoczeniem okazał się Chełm Górny. Tutaj układ folwarczny plus zabytkowe zabudowania folwarczne oparły się tzw. "Czarowi PGR-ów" i w całkiem przyzwoitej kondycji przetrwały do dziś.

Mimo trudów mojej dzisiejszej wycieczki (silny wiatr, błoto, bruk) zaliczam ją do udanych. Polecam tę trasę po uprzednim zmodyfikowaniu :)

