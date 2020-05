Na tarczy ronda wprowadzone zostały segregacje pasów z prowadzeniem ich poszczególnych relacji. Natomiast przed rondem nie jest wskazane jaki pas należy przyjąć w zależności od wybranego przez siebie zjazdu ze skrzyżowania.

Pas zewnętrzny (prawy) służy wyłącznie do skrętu w prawo. Pas centralny (środkowy) do skrętu w prawo bądź jazdy na wprost i pas wewnętrzny (lewy) wyłącznie do jazdy na wprost po okręgu.