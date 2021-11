Rodzinne morderstwo w Szczecinie. 11-letni syn wezwał pomoc, gdy ojciec zabił matkę i babcię

- Na miejscu trwają czynności, zabezpieczono ciała trzech osób. Nie mogę udzielić informacji o przyczynach zdarzeniach - mówi Alicja Macugowska-Kyszka z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Nieoficjalnie do tragedii doszło w czasie imprezy urodzinowej. Nie żyją dwie kobiety (żona i teściowa) oraz sam sprawca. 45-letni mężczyzna zaatakował nożem najbliższych po czym sam popełnił samobójstwo. Zginęła jego teściowa, żona w stanie ciężkim trafiła do szpitala. Niestety zmarła. Świadkiem tragedii miał być nastoletni syn i to on miał zawiadomić policję.