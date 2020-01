Robert Biedroń z wizytą w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Spotkanie w Szczecinie odbyło się w restauracji "A Nuż Widelec". Wśród około setki gości byli m.in. posłowie Lewicy: Katarzyna Kotula, Małgorzata Prokop-Paczkowska i Dariusz Wieczorek.

Jednym z podjętych tematów było równouprawnienie.

- Kobiety nie mają równych praw w Polsce. Oczywiście część panów powie: "jak to nie mają: mogą wyjść z kuchni do roboty". Ale w rzeczywistości oczekujemy od kobiet, że będą łączyły prace w domu i zawodową, a to jest ciężkie. Brakuje żłobków, brakuje przedszkoli. Kobiety nadal zarabiają 20 procent mniej niż mężczyźni.

Kandydat odniósł się również do przygranicznego położenia Szczecina i przypomniał, że Polki jeżdżą do Niemiec, żeby skorzystać z zabiegu przerywania ciąży.