Robert Biedroń w Szczecinie. Skrytykował słowa Dudy o LGBT

W stolicy Zachodniopomorskiego, na Wałach Chrobrego Biedroń spotkał się z mieszkańcami, działaczami lewicy.

- Bohaterscy mieszkańcy Szczecina skupieni wokół ruchu solidarnościowego budowali nasze państwo od nowa. Z wielkimi nadziejami podchodzili do tych, którzy mówili, że takie symbole jak stocznia, będą rosły w siłę. Jak wielkim rozczarowaniem dla były rządy prawicy w tym kontekście. Stocznia jest symbolem tego, co w całej Polsce konsekwentnie od piętnastu lat niszczyła prawica - mówi Biedroń.

Według Biedronia, to rządy PO PSL oraz PiS doprowadziły do tego, że 17 mln Polaków nie ma dostępu do transportu publicznego.

- Prawica uwierzyła w mit, że niewidzialna ręka wolnego rynku wszystko ureguluje. Prywatyzowano także służbę zdrowia, zakłady, mieszkania. Rynek deweloperski jest dziś najdzikszym rynkiem w Europie. Potrzebne jest państwo, które nie tylko będzie ratowało przemysł, ale także zadba o potrzeby zwykłego człowieka - dodaje. Biedroń zadeklarował, że jako prezydent doprowadzi do budowy miliona mieszkań z tanim czynszem.