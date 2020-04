Restauratorka ze Szczecina wśród gości nowego, ogólnopolskiego podcastu

Ona Miss Indii, on syn pracownika Polskiej Żeglugi Morskiej ze Szczecina. Spotykają się przypadkiem w Indiach i zakochują od pierwszego wejrzenia. Pozornie związek bez szans na powodzenie. Anita jest już zaręczona z innym, a jej miłość Andrzej niedługo wraca do Polski. Co w tej sytuacji można zrobić? Wyjście jest tylko jedno - trzeba uciekać do PRL-owskiego Szczecina.

Tę historię, podobnie jak jej ciąg dalszy, zna każdy mieszkaniec Szczecina, jednak nie każdy mieszkaniec Polski. Niedawno opowieścią, brzmiącą jak gotowy scenariusz filmowy, zainteresował się duet niezależnych reportażystów Adama Bochińskiego i Maćka Hamely. Twórcy zdecydowali się ją zamienić, aż w trzy odcinki dokumentalnego serialu podcastowego “Plan B”.