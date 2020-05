Respirator ostatniej szansy. Szczecinianie tworzą prototyp urządzenia

- Bazujemy na drugiej wersji respiratora VentilAid, niskobudżetowego urządzenia. Ma być to sprzęt, który będzie w ostateczności ratować życie. Jeżeli zabrakłoby profesjonalnego sprzętu z atestami, wówczas lekarze mieliby możliwość skorzystać z urządzenia ostatniej szansy - mówi Łukasz Wiśniewski z Zachodniej Grupy Medycznej.

Wiśniewski z projektantem Maciejem Karpiakiem i robotykiem Maciejem Nagrolewskim pracują nad swoją wersją respiratora. Obecnie w przygotowywanym przez nich urządzeniu dostępne są dwie podstawowe funkcje: regulowana liczba oddechów i ciśnienie dopasowywane pod pacjenta.

Nasz rozmówca zaznacza wyraźnie, że nie jest to sprzęt medyczny i nawet nie powinien się znaleźć w żadnym szpitalu:

- Robimy to wyłącznie dlatego, by lekarze nie musieli decydować kogo odłączyć, a kogo utrzymywać przy życiu. Gdyby, odpukać, w przyszłości miało miejsce zalanie szpitali pacjentami chorymi na Covid-19, lepiej mieć do dyspozycji cokolwiek co daje szanse na przeżycie niż decydować o odłączeniu i w konsekwencji śmierci pacjenta.