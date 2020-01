Replika pierwszowojennego pojazdu powstała w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Pod koniec lipca 2019 roku ruszyły pierwsze prace. Brak jakiejkolwiek dokumentacji technicznej zmusił członków fundacji do odtworzenia kształtu na podstawie zachowanych zdjęć oryginału. Następnie trzeba było dostosować nadwozie do ramy, jak i zawieszenia Lublina.

Najtrudniejszy moment budowy to był tył kadłuba, który należało specjalnie uformować z płyt pancernych. Pół roku ciężkiej pracy zostało zakończone sukcesem. 17 stycznia 2020 roku Romfell odjechał do Grudziądza stając się największą atrakcją setnej rocznicy obchodów, która odbędzie się 23 stycznia 2020 roku.

Pojazd wyróżniał się rewolucyjnymi w 1915 roku rozwiązaniami. Zastosowano w nim wieżę o ostrzale 360 stopni, dodatkowy uchwyt do karabinu do ostrzału przeciwlotniczego, bezprzewodowy telegraf firmy Siemens & Halske oraz odlewane-kuloodporne opony.

Szczególnie dopracowano w nim pancerz który posiadał kształt litery “V”. Zastosowanie kątowego pancerza bocznego zwielokrotniało jego efektywną grubość skutecznie chroniąc załogę przed pociskami.

Ten finezyjny przypominający pojazd Batmana pancerz posiadał jedną główną wadę - ogromną pracochłonność w produkcji. Stało się to przysłowiowym gwoździem do trumny projektu. Wyprodukowano zaledwie od 2 do 4 egzemplarzy tego niezwykłego pojazdu (historycy cały czas spierają się o to).