Rektorzy ze Szczecina potępiają dyskryminację osób LGBT. "Ataki uderzają w godność człowieka"

Również Akademia Sztuki potępia akty dyskryminacji.

"Sztuka dlatego jest niezwykła, bo jest różnorodna. Dlatego jest niezwykła, bo jest dla każdego. Jest niezwykła, bo nie dyskryminuje.

W ostatnich dniach w debacie publicznej pojawia się wiele niewybrednych wypowiedzi o osobach nieheteronormatywnych, naszych rodakach. Także o artystkach i artystach. Także o studentkach i studentach. My, jako środowisko artystyczne oraz akademickie nie możemy pozostać bierni wobec takich ataków. Osoby LGBT+ są wśród nas. To studentki i studenci, wykładowczynie i wykładowcy, pracowniczki i pracownicy naszej Uczelni. To my. W tych trudnych dla nich dniach zwracam się do wszystkich Was z gorącą prośbą – pokażmy, że jesteśmy prawdziwą wspólnotą. Dajmy dobry przykład" - pisze w oświadczeniu prof. dr hab. Dariusz Dyczewski, rektor Akademii Sztuki w Szczecinie.