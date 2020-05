Rafał Trzaskowski w Lubieszynie. Apel o plan otwarcia granic

- Jeżeli granice będą zamknięte, to jaki klient z Niemiec wybierze się na zakupy, jeśli będzie musiał stać w kolejce na granicy? - pyta Elżbieta Michniewicz, kierownik targowiska w Lubieszynie. - Musimy wiedzieć, jakie są plany otwarcia granic, bo musimy się do tego przygotować. Tęsknimy za kontaktem z Niemcami, a oni tęsknią za kontaktem z nami. Zachodniopomorskie ma najniższe statystyki zachorowań, Meklemburgia też, więc nie rozumiem dlaczego to jest taki problem.

- Zima to martwy sezon na granicy, a od marca targowisko nie pracuje, więc od pół roku nie mamy środków do życia - mówi Dariusz Bednarski, kupiec z targowiska w Lubieszynie. - Inne państwa otwierają między sobą granicę, a my nie. To nieprawda, że to Unia Europejska stwarza problemy, to jest wewnętrzna sprawa między państwami.