Radni Szczecina do prezydenta: "Potrzebna jest pomoc dla mieszkańców"

O rozwiązanie tego problemu radni Koalicji Obywatelskiej zwrócili się do prezydenta Piotra Krzystka, przypominając jednocześnie o możliwości skorzystania z ministerialnej pomocy w ramach programu “Zdalna Szkoła”, przygotowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Kwota dostępna dla Szczecina to sto tysięcy złotych.

- Osoby wykluczone cyfrowo w czasie pandemii, to osoby wykluczone z możliwości kontynuowania edukacji. Dlatego tak ważne jest, aby zapewnić dostęp do wymaganego sprzętu elektronicznego dla wszystkich tych, którzy go potrzebują. Trzeba to zrobić natychmiast. Każdy dzień bez komputera, to dzień zaległości w nauce - piszą radni.