Puby i kluby w Szczecinie zamknięte - zostajemy w domach!

Większość planowanych na weekend imprez klubowych w Szczecinie zostało odwołanych ,jednak mimo zaleceń władz względem koronawirusa są miejsca, w które nie zrezygnowały z wydarzeń.

W trosce o klientów i ich rodziny, a także ze względu na zalecenia rządowe dot. COVID-19 większość klubów, barów i pubów w Szczecinie zdecydowało o zamknięciu lokali lub wstrzymani imprez i spotkań do odwołania.

[wytloczenie] Odwołane imprezy i wydarzenia [/wytloczenie] Klub i Cafe Hormon zostały zamknięte co najmniej do 19 marca. Przełożono też koncert Meek, Oh Why? planowany na 20 marca. Jak podaje właściciel - pamiętajcie, że sytuacja jest dynamiczna, więc termin ten może ulec jeszcze zmianie. Trzymajcie się ciepło i dbajcie o siebie!

Grey Club odwołuje imprezy na dwa najbliższe weekendy: 14 - 15 marca oraz 21 marca. Jak czytamy w mediach społecznościowych - w związku z obecną sytuacją oraz dbając o wasze i nasze bezpieczeństwo impreza C-BooL została przeniesiona na inny termin. Już wkrótce wspólnie z C-BooL'em podamy datę. Zwroty za bilety prosimy konsultować bezpośrednio z portalem www.ticketos.pl. Rezerwacje z Managerem: info@greyclub.pl

Małpi Gaj zamyka się do odwołania. Jak wyjaśniają właściciele - nie chcemy nikogo narażać na niepotrzebny stres i zagrożenie. O zmianach będziemy informować na bieżąco.

City Hall w najbliższy weekend 14 - 15 marca będzie nieczynny. Tym samym piątkowa impreza Coco Jambo 3 i sobotnia Urban Classic: DJ Sempone & DJ Mixtee nie odbędą się.

Tanz Bar również zostaje zamknięty do odwołania. Co za tym idzie nie odbędą się imprezy 14 marca - Residents Night, 21 marca Canalia Showcase i 27 marca Retrospection Night with Rodriguez Jr.. Aktualne informacje będą podawane za pośrednictwem mediów społecznościowych.

After Ego to kolejny klub zamknięty do odwołania. Jak napisali na Facebooku właściciele - wiemy, że bardzo chcieliście zatańczyć w ten weekend, lecz zdrowie jest najważniejsze! Trzeba zatem przyjąć, że Nie odbędą się następujące imprezy: 19 marca - AFTERwizja #3 w/ Moksha, 20 marca - We Bring You Back The Sound with Philth, 21 marca - Kosmos 006 / Marcin Czubala , 26 marca - Kosmos 006 / Marcin Czubala , 27 marca - Gramy #10 Square & Sound Sailors , 28 marca - JAD + Zdrajca, 28 marca - Import 9 w/ Dilby. O zmiana właściciele będą informować na bieżąco.

Disco Fama odwołuje imprezy do 23 marca. - W związku z nadzwyczajną sytuacją w Polsce związaną z zagrożeniem epidemiologicznym, z troski o Wasze i nasze zdrowie odwołujemy imprezy klubowe do dnia 23.03.2020 - informuje klub. - Bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze.

Coyote Club w krótkim poście na FB poinformował, że w dniach 12 - 14 marca będzie nieczynny.

Pinokio Szczecin to kolejny klub, który zdecydował się zawiesić działalność do odołania. Właściciele zapewniają jednak, że zaplanowane wydarzenia zaplanowane odbędą się w innym terminie.

Disco na Deptaku odwołuje imprezy zaplanowane na ten weekend. Kolejne zmiany będą podawane za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Gorzko Gorzko również mając na uwadze bezpieczeństwo w obliczu obecnej sytuacji informuje, że nadchodzące wydarzenia we wszystkich klubach Gorzko Gorzko zostają odwołane.