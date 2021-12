Przygotowują świąteczne paczki dla osób w kryzysie bezdomności. Ostatni moment żeby zostać Świętym Mikołajem

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas dla każdego, również dla osób bezdomnych, u których przywołuje wspomnienia rodzinnej i domowej atmosfery. Każdy z nas może podzielić się tym ciepłem przygotowując paczkę świąteczną.

- Zapraszamy mieszkańców Szczecina, żeby włączyli się do naszej akcji. Możecie przygotować paczki sami lub z rodziną i przyjaciółmi - zachęca Krzysztof Jędrzejewski, organizator spotkań.

W paczkach może znaleźć się wiele rozmaitych rzeczy, od żywności po ubrania, które przydadzą się na co dzień np.: kawa, herbata, puszki z mięsem, sucha wędlina, słodycze, kosmetyki, bielizna, szalik czy czapka. Przygotowane upominki należy dostarczyć do Manufaktury Dobra, która mieści się w piwnicy Klasztoru Dominikanów przy placu Ofiar Katynia. Będą one przyjmowane przez trzy dni w określonych godzinach: