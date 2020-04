Przez wirusa będzie poślizg przy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej

Prace planowane są do końca 2022 roku. Inwestycja pochłonie 741 mln zł, z czego 512 mln zł ma pochodzić z dofinansowania.

•Komentarz: Czekamy na SKM, ale czy będą pasażerowie?

PLK podaje, ze zakończy modernizacje linii w ramach Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej do końca 2022 roku. Miejmy nadzieję, że samorządy, które zajmują się pozostałą częścią projektu wykonają węzły przesiadkowe na czas. Póki co mamy pierwszy poślizg w pracach projektowych w Szczecinie.

Jednak sen z powiek powinien spędzać problem zapewnienia frekwencji w pociągach. Pociągi w godzinach szczytu mają kursować co pół godziny, a poza szczytem co godzinę. 22 minuty ze Szczecina Głównego do Gryfina, w 38 minut ze Szczecina do Polic, w 37 minut do Stargardu i do Goleniowa. Tak ma na początek wyglądać SKM. Czy to wystarczy, by pasażerowie porzucili transport indywidualny i przesiedli się na pociąg? Pasażerowie „107” potrzebują teraz 41 minut, by dostać sie do centrum Szczecina. O ile nie wpadną w korek. A na tak długiej trasie o to nietrudno.