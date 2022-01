Przez Szczecin przejdzie dziś Orszak Trzech Króli! Sprawdź trasę

6 stycznia od godziny 11.30 rozpocznie się wspólne kolędowanie przed przy Urzędem Miasta Szczecin na placu Armii Krajowej. W południe Kacper, Melchior i Baltazar wyruszą a wraz z nimi uczestnicy orszaku.

Przy scenie (na początku Orszaku) na Pl. Armii Krajowej wolontariusze będą odbierać dary: słodycze i chemia do sprzątania i do prania. Dary trzej królowie zawiozą do Domu Samotnej Matki, hospicjum, ośrodków socjoterapii i świetlic środowiskowych. Przez cały czas trwania orszaku, aniołowie będą zbierać pieniądze do puszek na: Dom Samotnej Matki w Cochabamba w Boliwii.

Trasa Orszaku będzie przebiegać ulicami: