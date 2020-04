Przez koronawirusa sądy w Szczecinie będą nadal zamknięte

Bezterminowo prezes sądu przedłużył ograniczenia w pracy sądów okręgu szczecińskiego.

Chodzi o Sąd Okręgowy w Szczecinie i kilkanaście sądów rejonowych w Szczecinie i regionie. Sędziowie mieli nadzieję, że od 1 maja znów zaczną pracować. Dlatego ograniczenia w funkcjonowaniu sądów obowiązywały do 30 kwietnia. Teraz zostały przedłużone na czas nieokreślony. Sędziowie muszą odwołać zaplanowane do 15 maja rozprawy. - W wyjątkowych sytuacjach przewodniczący wydziałów mogą zwrócić się do prezesa o przeprowadzenie rozprawy. Każda taka sytuacja będzie oceniania indywidualnie. Zarządzenie prezesa jest bezterminowe, ale wszystko zależy od rozwoju sytuacji z wirusem - wyjaśnia sędzia Michał Tomala z Sądu Okręgowego w Szczecinie.

Pewną nadzieję na przynajmniej częściowe otwarcie sądów niosą pomysły zapisane w projekcie kolejnej tarczy antykryzysowej nad którą pracuje rząd. Pomysł przewiduje możliwość przeprowadzania niektórych rozpraw zdalnie. Podejrzany, czy oskarżony uczestniczyłby w rozprawie nie opuszczając murów zakładu karnego. Tak już pracują wydziały penitencjarne, które decydują m.in. o przerwach w karze, czy elektronicznym dozorze dla skazanych.

Do tego czasu praca w szczecińskim sądzie wygląda tak: nieliczne wyroki ogłaszane są przy pustej sali, zamknięte jest biuro obsługi interesantów, wstęp do sądu tylko dla określonych grup zawodowych, a adwokatom, radcom prawnym i ich aplikantom zaleca się ograniczenie wizyt. Kto nie pozwoli zbadać sobie temperatury, nie wejdzie. Takie żelazne zasady zarządził w kwietniu sędzia Maciej Strączyński, prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie. Teraz będą obowiązywać do odwołania.

- Oczywiście sytuacja wywołana wirusem wpłynie na opóźnienia w procesach, bo już teraz część spraw przenosimy na maj. Tam, gdzie to możliwe, wyroki są nadal wydawane, ale to nie będzie jakaś duża liczba. Gdy poradzimy sobie z pandemią, wszystko powinno wrócić do normy - mówił w połowie kwietnia sędzia Michał Tomala.

- Osoby wchodzące do sądu poddają się pomiarowi temperatury ciała, w przypadku podwyższonej temperatury lub odmowy poddania się badaniu nie będą wpuszczone do budynku bez względu na to, kim są - zarządził prezes Maciej Strączyński. Do budynków sądu prawo wstępu mają wyłącznie pracownicy Sądu Okręgowego w Szczecinie, sądów podległych, sądu apelacyjnego, prokuratorzy i służby mundurowe oraz adwokaci i radcowie prawni i ich aplikanci. - Tym ostatnim zaleca się ograniczenie wizyt w sądzie - dodaje prezes. Wszystkie rozprawy zostały odwołane. Sędziowie wykonują tylko te zadania, w których nie jest przewidziany udział stron. Mogą pracować z domu z aktami spawy. Rozpatruje też sprawy pilne. Np. decyzje o aresztach. - W sądzie powinni stawiać się w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla przekazywania dokumentów, przy czym przewodniczący wydziałów zapewnią obecność przynajmniej jednego sędziego w budynku sądu każdego dnia - zarządził prezes. Zamknięto dla interesantów biura obsługi interesanta. Wnioski przyjmowane są na piśmie, telefonicznie lub elektronicznie.

