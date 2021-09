Przetargi na odcinki S6 z Koszalina do Słupska! Dobre wieści dla kierowców Marek Jaszczyński

Całą S6 od Szczecina do Słupska pojedziemy do 2025 roku. Wczoraj ogłoszono przetargi na budowę dwóch odcinków nowej S6. Będzie to dwujezdniowa droga ekspresowa z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach.