Przepłynęli przez szczecińską Wenecję na deskach SUP. Zobacz ZDJĘCIA z wyprawy

Prognozy pogody były zniechęcające ( na SUP najlepsze są bezwietrzne dni) , ale ostatecznie wyprawa się udała.

Zapaleńcy związani ze szczecińską wypożyczania desek SUP organizują cyklicznie takie wyprawy, m.in. po Dziewokliczu. A także zapraszają na lekcje pływania na SUP dla początkujących.

SUP - co to jest?

SUP, czyli Stand Up Paddle to forma aktywności wodnej polegająca na staniu na specjalnie skonstruowanej dmuchanej desce umieszczonej na wodzie. W rękach trzyma się wiosło, dzięki któremu można obierać kierunki. Na desce można wiosłować na siedząco, klęcząc lub stojąc.