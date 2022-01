Przegląd tygodnia z 30.01.2022 w Szczecinie. Najważniejsze wydarzenia od 23.01 do 29.01.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Szczecin, 30.01.2022. 23.01 - 29.01.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Góra z górą się nie zejdą, ale Byk z Bykiem, Panna z Panną, Koziorożec z Koziorożcem – jak najbardziej. Czy przyciągną się jak dwie krople wody, czy odepchną jak te same bieguny magnesu?

Początek roku to dla wielu z nas moment na rozliczenie się z urzędem skarbowym. Mamy na to czas do końca kwietnia. Przygotowaliśmy dla Was rodzaje ulg podatkowych, z których możemy skorzystać przy rozliczeniu za 2021 roku. To ważne informacje dla mieszkańców kujawsko-pomorskiego i nie tylko. Sprawdźcie, żeby nie stracić!