Przegląd tygodnia z 28.11.2021 w Szczecinie. Najważniejsze wydarzenia od 21.11 do 27.11.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Szukasz pracy w Niemczech? Jesteś ciekawy w jakich zawodach można znaleźć tam zatrudnienie? No i ile można zarobić? Sprawdź aktualne ogłoszenia w sprawie pracy w Niemczech.

Oto stawki styczniowych emerytur 2022 - wyliczenia. Na 2022 rok rząd w ramach Polskiego Ładu przygotowuje szereg zmian. Mają one dotyczyć m.in. seniorów z najniższymi emeryturami. Osoby z najniższym świadczeniem mają zostać zwolnione z płacenia podatku. Będzie to dla nich oznaczać więcej pieniędzy w kieszeni. Zobacz, ile będzie można zyskać na zmianach w emeryturach w 2022 roku.

Nowy, groźny wariant koronawirusa prawdopodobnie dotarł do kolejnego kraju w Europie, do Niemiec.

Pies w łóżku właściciela często postrzegany jest jako intruz. Jak się jednak okazuje – zupełnie niesłusznie. Ponad połowa miłośników psów przyznaje się do spania w jednym łóżku ze swoimi pupilami. Według naukowców może z tego płynąć wiele korzyści. Należy jednak przestrzegać pewnych zasad. Dowiedz się, jak bezpiecznie dzielić łóżko z pupilem. Poznaj pozytywne i negatywne skutki takiej decyzji, bo obecność psa w łóżku ma swoje plusy i minusy.

Do zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę na jednym z północnych osiedli Szczecina.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Szczecinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Do rywalizacji w zawodach zgłosiło się ponad czterysta osób (dzieci, młodzież i dorośli), które zostały przydzielone do poszczególnych kategorii. W zależności od przydziału zawodnicy musieli przepłynąć określony dystans.

To już siódma edycja tego wydarzenia! Po dwóch latach gracze wracają, aby zmierzyć się pojedynkach na miecze świetlne. To gratka nie tylko dla fanów Gwiezdnych Wojen, ale również dla każdego szczecinianina i to w każdym wieku!

Martyniuk mieszka w Grabówce pod Białymstokiem. Dom nie jest ogromny, ale jego wnętrza robią spore wrażenie. Państwo Martyniukowie mogą się cieszyć również sporym ogrodem.