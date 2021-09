Przegląd tygodnia w Szczecinie, najważniejsze wydarzenia od 5.09 do 11.09.2021, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

35 lat to wiek, w którym kobiety niejednokrotnie zostają matkami. W wypadku Rosie Morant, mieszkanki Edynburga, to jednak moment, w którym przyszło jej zostać babcią. Miała świadomość tego, że ten moment przyjdzie wcześniej, ponieważ sama została matką w wieku lat szesnastu. Nie sądziła jednak, że nastąpi to tak szybko. Jak się czuje i jak wygląda wyjątkowo młoda babcia?

To jeden z najlepiej utrzymanych schronów w Polsce - twierdzą historycy i miłośnicy tego typu budowli, którzy już kilka razy weszli do środka i zwiedzili cały obiekt.

Najnowsze rolnicze technologie i doradztwo rolnicze, zwierzęta i rośliny, sport, kultura ludowa, ekologiczna żywność, a do tego strefa rozrywki dla dzieci i gastronomiczna dla wszystkich w jednym miejscu? Te i wiele innych atrakcji to oferta XXXIII Barzkowickich Targów Rolnych Agro Pomerania 2021. Rozpoczęły się w piątek 10 września, zakończą w niedzielę 12 września.

Wiem, że gdybym została wysłana na front ,– choć mam nadzieję, że nie będzie takiej konieczności, – to jestem gotowa walczyć za nasz kraj – mówi kapral Joanna Dądelewska ze stacjonującego w Malborku 71. Batalionu Lekkiej Piechoty 7. Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Jej 18-letnia córka, Oliwia, kilka dni temu również wstąpiła do tej formacji.

Jeśli marzyliście o tym, by budzić się z widokiem na jedno z najpiękniejszych jezior w Polsce, a zasypiać słysząc, jak jego fale rozbijają się o brzeg – macie okazję spełnić swoje sny. W sobotę 11 września weźcie po prostu kubek kawy i wybierzcie się na spacer brzegiem jeziora Dąbie, by odwiedzić Victoria Apartments.

W Szczecinie w sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego odbyło się spotkanie z Natalią Partyką, multimedalistką paraolimpijską, zawodniczką KSI Start Szczecin. Partyka podczas ostatniej paraolimpiady w Tokio zdobyła dwa medale.

Do 25 września we wszystkich szczecińskich ekoportach do specjalnych pojemników można wrzucać plastikowe nakrętki. Wszystkie trafią do rodziców rocznej Ingi z Przęsocina. Dziewczynka zmaga się z SMA, chorobą, która z każdym dniem coraz bardziej wyniszcza organizm dziecka.

Od czwartku, do końca września, na Alei Kwiatowej trwać będzie Jarmark Włoski. To znakomita okazja dla mieszkańców Szczecina, żeby choć na chwilę wybrać się w podróż do słonecznych Włoch. Na głodnych szczecinian czekają smaki z wielu zakątków Italii.