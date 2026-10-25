Dziś talia kart mieści się w kieszeni, a rozgrywka może zacząć się niemal wszędzie. Jednak za królem, damą i waletem kryje się historia, która sięga setek lat wstecz. W Książnicy Pomorskiej w Szczecinie odbyła się prelekcja Dariusza Machałka, kolekcjonera i pasjonata kart. Uczestnicy mogli zobaczyć, jak zmieniały się talie, i poznać ciekawostki, na które na co dzień raczej nie zwracamy uwagi.