Przegląd tygodnia Szczecin, 25.10.2026. 18.10 - 24.10.2026: top 3 artykuły
Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?
W sobotę o godzinie 9 na Arkonce odbył się kolejny Bieg Jeża. Uczestnicy przebiegli pięć kilometrów nie tylko dla sportu, ale przede wszystkim, by wesprzeć Jeżarnię pomagającą małym ssakom. Na biegaczy czekały pamiątkowe medale, a po zakończeniu wydarzenia także losowanie upominków.
Dziś w Szczecinie wręczono odznaczenia nauczycielom i dyrektorom szkół z województwa zachodniopomorskiego. Podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej wyróżniono 386 osób. Nagrodzone osoby opowiedziały również o tym, co jest najtrudniejsze w ich codziennej pracy.
Jak przekonać pracodawcę do swojej kandydatury? O co zapytać rekrutera i jak przygotować CV, żeby dobrze zaprezentować swoje umiejętności? Między innymi tego można dowiedzieć się podczas 26. Targów Pracy w Szczecinie, które trwają w Enea Arenie. Największym zainteresowaniem cieszy się pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych. Na miejscu można też zrobić bezpłatne zdjęcie do CV.
Tygodniowa prasówka 25.10.2026: 18.10-24.10.2026 Szczecin: pozostałe wydarzenia
Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Szczecinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?
Dziś talia kart mieści się w kieszeni, a rozgrywka może zacząć się niemal wszędzie. Jednak za królem, damą i waletem kryje się historia, która sięga setek lat wstecz. W Książnicy Pomorskiej w Szczecinie odbyła się prelekcja Dariusza Machałka, kolekcjonera i pasjonata kart. Uczestnicy mogli zobaczyć, jak zmieniały się talie, i poznać ciekawostki, na które na co dzień raczej nie zwracamy uwagi.
W niedzielę, 18 października, w Parku Kasprowicza odbyła się druga edycja Biegu św. Mikołaja. Uczestnicy wydarzenia połączyli aktywność fizyczną ze wsparciem dzieci leczonych w Klinice Pediatrii i Hemato-Onkologii Dziecięcej USK-1 PUM w Szczecinie.
W niedzielę, 18 października, na Jeziorze Rusałka w Szczecinie odbył się jesienny Pokaz Modeli Pływających. Najwięcej emocji wzbudzała możliwość samodzielnego sterowania miniaturowymi jednostkami i pokonania wyznaczonej trasy.
Kolorowe ubrania, oryginalna biżuteria i przedmioty tworzone poza masową produkcją. W sobotę, 17 października, w TRAFO Trafostacji Sztuki w Szczecinie rozpoczęła się trzecia edycja Targów Dobry Design. Swoje projekty prezentuje około 50 niezależnych marek i twórców z całej Polski.
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