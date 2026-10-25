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Przegląd prasy z tygodnia 25.10.2026. Co działo się w Szczecinie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Redakcja Naszemiasto.pl
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Pora na przegląd tygodnia? Z nami tygodniową prasówkę ze Szczecina nadrobisz w kwadrans
Pora na przegląd tygodnia? Z nami tygodniową prasówkę ze Szczecina nadrobisz w kwadrans fot. Luis Alvarez/ Getty Images
Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Szczecina, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 18.10 a 24.10.2026. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Na Arkonce pobiegli dla potrzebujących zwierząt. Uczestnicy wsparli działalność szczecińskiej Jeżarni [ZDJĘCIA]”?

Przegląd tygodnia Szczecin, 25.10.2026. 18.10 - 24.10.2026: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

📢 Na Arkonce pobiegli dla potrzebujących zwierząt. Uczestnicy wsparli działalność szczecińskiej Jeżarni [ZDJĘCIA]

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W których latach powstały pierwsze dwie tężnie?

W sobotę o godzinie 9 na Arkonce odbył się kolejny Bieg Jeża. Uczestnicy przebiegli pięć kilometrów nie tylko dla sportu, ale przede wszystkim, by wesprzeć Jeżarnię pomagającą małym ssakom. Na biegaczy czekały pamiątkowe medale, a po zakończeniu wydarzenia także losowanie upominków.

📢 386 osób wyróżnionych podczas Wojewódzkiej uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Za co otrzymali odznaczenia? [ZDJĘCIA]

Dziś w Szczecinie wręczono odznaczenia nauczycielom i dyrektorom szkół z województwa zachodniopomorskiego. Podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej wyróżniono 386 osób. Nagrodzone osoby opowiedziały również o tym, co jest najtrudniejsze w ich codziennej pracy.

📢 Ponad 70 firm i bezpłatna pomoc przy CV. 26. Targi Pracy w Szczecinie przyciągają szukających zmian [ZDJĘCIA]

Jak przekonać pracodawcę do swojej kandydatury? O co zapytać rekrutera i jak przygotować CV, żeby dobrze zaprezentować swoje umiejętności? Między innymi tego można dowiedzieć się podczas 26. Targów Pracy w Szczecinie, które trwają w Enea Arenie. Największym zainteresowaniem cieszy się pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych. Na miejscu można też zrobić bezpłatne zdjęcie do CV.

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Tygodniowa prasówka 25.10.2026: 18.10-24.10.2026 Szczecin: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Szczecinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

📢 Co kryje zwykła talia kart? Te ciekawostki mogą zaskoczyć! W Książnicy Pomorskiej odbyła się prelekcja Dariusza Machałka [ZDJĘCIA]

Dziś talia kart mieści się w kieszeni, a rozgrywka może zacząć się niemal wszędzie. Jednak za królem, damą i waletem kryje się historia, która sięga setek lat wstecz. W Książnicy Pomorskiej w Szczecinie odbyła się prelekcja Dariusza Machałka, kolekcjonera i pasjonata kart. Uczestnicy mogli zobaczyć, jak zmieniały się talie, i poznać ciekawostki, na które na co dzień raczej nie zwracamy uwagi.

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📢 Bieganie, rodzinna atmosfera i ważny cel. W Parku Kasprowicza odbyła się druga edycja Biegu św. Mikołaja [ZDJĘCIA]

W niedzielę, 18 października, w Parku Kasprowicza odbyła się druga edycja Biegu św. Mikołaja. Uczestnicy wydarzenia połączyli aktywność fizyczną ze wsparciem dzieci leczonych w Klinice Pediatrii i Hemato-Onkologii Dziecięcej USK-1 PUM w Szczecinie.

📢 Małe statki opanowały jezioro Rusałka w Szczecinie. Można było samemu spróbować swoich sił [ZDJĘCIA]

W niedzielę, 18 października, na Jeziorze Rusałka w Szczecinie odbył się jesienny Pokaz Modeli Pływających. Najwięcej emocji wzbudzała możliwość samodzielnego sterowania miniaturowymi jednostkami i pokonania wyznaczonej trasy.

📢 Autorska moda, biżuteria i polskie marki w Szczecinie. Targi Dobry Design jeszcze w niedzielę

Kolorowe ubrania, oryginalna biżuteria i przedmioty tworzone poza masową produkcją. W sobotę, 17 października, w TRAFO Trafostacji Sztuki w Szczecinie rozpoczęła się trzecia edycja Targów Dobry Design. Swoje projekty prezentuje około 50 niezależnych marek i twórców z całej Polski.

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