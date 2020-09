Przegląd prasy 8.09.2020 Szczecin, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Szczecina

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Szczecinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Komenda Powiatowa Policji w Choszcznie poszukuje 54-letniego mężczyzny, który wyszedł z domu 6 września 2020 roku i do tej chwili nie nawiązał kontaktu z najbliższymi.

We wtorek rozpoczęła się rozbiórka betonowej nawierzchni na placu Orła Białego w Szczecinie. Dawny parking zamieni się zielony skwer. Symboliczną rozbiórkę dzień wcześniej zaczęli mieszkańcy, miejscy aktywiści i radni Koalicji Obywatelskiej.

Dziesiątki, setki, a nawet tysiące polubień na Instagramie to dla nich żaden problem. Te szczecinianki wiedzą jak zdobyć uwagę i aprobatę innych. Zobaczcie ich zdjęcia.

Ulice w pobliżu placu Orła Białego w Szczecinie stracą status dróg gminnych. To kolejny krok do stworzenia na Starym Mieście starówki z prawdziwego zdarzenia.

Murawa jest, boisko wyznaczone, a wylane betonem drogi pod trybunami przykryte zostały sztuczną trawą. Robotnicy spieszą się na trybunie wschodniej, by jak najwięcej zrobić przed powrotem Portowców na Twardowskiego. W innych obszarach inwestycji - kosmetyka i mniej widoczne zmiany.

Okoliczni mieszańcy, lokalni radni wzięli udział w rozkruszaniu betonu na pl. Orła Białego w Szczecinie. We wtorek na parkingu pojawi się wykonawca, który zamieni plac postojowy w zielony skwer.

Wyjęli w tym roku już około trzech ton śmieci z Odry. Teraz zamierzają oczyścić las w okolicach wieży Bismarcka. Rzucają wyzwanie chętnym do sprzątania. Ruszyły zapisy na Trashmageddon w enklawie Puszczy Wkrzańskiej.

Największy znaleziony owocnik świata ważył prawie 70 kg - a więc tyle, co dorosły człowiek. Niektóre grzyby, jeśli liczyć ich masę całkowitą, wraz z podziemną grzybnią, pretendują do miana największych żyjących organizmów na ziemi. Bez wątpienia zaś ważący 1,5 kg prawdziwek stałby się chlubą każdego grzybiarza. Oto największe grzyby świata, w Polsce i za granicą. Być może rekord jest wciąż do pobicia?