Przegląd prasy 3.06.2020 Szczecin, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Szczecina

W poniedziałek uczniowie przystąpią do matury. W szkołach trwa ustawianie ławek, dezynfekcja pomieszczeń, wyznaczanie tras, po których będą się poruszać uczniowie. Wszystko po to, żeby uczniowie czuli się bezpiecznie.

Prasówka 3.06 Szczecin: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Szczecinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

To co cieszy kierowców, budzi obawę wśród pieszych. Chodzi o otwarty dla ruchu odcinek ulicy Arkońskiej, między ulicą Wojciechowskiego a rondem Olszewskiego. Nowa jezdnia zachęca do dodania gazu, chociaż w tym miejscu obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 kilometrów na godzinę. Piesi obawiają się o zdrowie, bo przejście przez cztery pasy jezdni nie jest bezpieczne.

Planowane wyłączenia prądu w Szczecinie, Stargardzie oraz innych miejscowościach - sprawdźcie gdzie można spodziewać się braku prądu.