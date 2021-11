Przegląd prasy 30.11.2021 Szczecin. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Szczecina

"Apelujemy do szanownych radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego o jak najszybsze podjęcie procedury odwołania z funkcji marszałka województwa Olgierda Geblewicza, który udowodnił, że nie jest godzien sprawować urzędu...".

Tak mieszkają Adam i Izabela Małyszowie! Zaglądamy do ich pięknej posiadłości w Wiśle. Jak wyglądają wnętrza domu Małyszów? Co lubią robić w wolnych chwilach? Wszystko zobaczycie w naszej galerii zdjęć.

411 milionów złotych na projekt i wykup nieruchomości. Tyle pieniędzy przeznaczono na pierwszy etap budowy Zachodniego Drogowego Obejścia Szczecina. Według szacunków koszt przedsięwzięcia to około 6 miliardów złotych. Budowa ZDOS została ujęta w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku (z perspektywą do 2033 r.)