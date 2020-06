Przegląd prasy 19.06.2020 Szczecin, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Szczecina

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Szczecinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Pomimo pandemii koronawirusa kampania wyborcza trwa. Nie można ją nazwać radosną, ale na pewno jest fascynująca i pełna napięcia. Kandydaci na prezydenta robią wszystko, co w ich mocy, żeby zwiększyć swoje szanse na wygraną. Nie od dziś wiadomo, że ważnym elementem każdej kampanii prezydenckiej są towarzysze życia chętnych do rządzenia. Żony, partnerki i partnerzy kandydatów są „wykorzystywani” w mediach na całym świecie. Nie inaczej jest na polskim podwórku. Co wiemy o partnerach i partnerkach kandydatów na prezydenta?

Roboty na ul. Szafera zdecydowanie przyśpieszyły, na odcinku od ronda Wojska Polskiego do ronda Olimpijczyków położone zostały tory tramwajowe, wykonano tam także betonową płytę podtorową.

Najnowszy raport sanepidu o nowych przypadkach zakażeniach koronawirusa w woj. zachodniopomorskim.