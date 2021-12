Przegląd prasy 17.12.2021 Szczecin. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Szczecina

Barbara Kurdej-Szatan po kryzysie wizerunkowym postanowiła wrócić na salony. Ludzie zapomną o skandalicznym wpisie byłej gwiazdy "M jak miłość"? Zobaczcie, jak teraz prezentuje się aktorka!

To chyba już ostatni dzwonek, aby włączyć w sobie nawyki oszczędzania prądu, aby nowe rachunki nas nie zaskoczyły za bardzo. Żeby przekonać siebie do oszczędzania, zobaczcie, ile będziemy płacić za korzystanie z popularnych urządzeń elektrycznych. Nowe ceny mogą Was zaskoczyć!