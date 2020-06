Przegląd prasy 16.06.2020 Szczecin, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Szczecina

Żeglarze, którzy przypłyną do Szczecina znów mogą zacumować swoje jednostki w jednym z najlepiej położonych portów jachtowych na polskim wybrzeżu.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Szczecinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Do pomalowania moderusa beta 601 doszło 12 czerwca. Do aktu wandalizmu doszło, gdy skład stał na pętli.

"Quo Vadis" to lektura, z którą uczniowie ósmych klas musieli się zmierzyć podczas egzaminu z języka polskiego. Ten egzamin rozpoczął trzydniowy egzamin ósmoklasisty.

Już ponad 1000 mieszkańców chce wybrać prezydenta RP nie wychodząc z domu. Termin na składanie wniosków o głosowanie korespondencyjne mija jutro, we wtorek.

Kameralny koncert to pomysł solistów Opery na Zamku w Szczecinie: Victorii Vatutiny (sopranistka) i Pavla Tolstoya (tenor) oraz Olgi Bilas (akompaniatorka – fortepian).

W sobotę, 20 czerwca, na dziedzińcach sześciu szczecińskich szpitali zabrzmi muzyka na żywo. To projekt szczecińskiej filharmonii w ramach Święta Muzyki.

Dziś rozpoczęły się egzaminy ósmoklasisty. Już przed godz. 8 rano przed szkołami stały grupki uczniów, którzy wchodzili do szkół według określonych harmonogramów.

Droga, która miała wyprowadzić ruch tranzytowy z Warzymic i Przecławia, miała być zakończona do lipca 2021 roku. Dziś już wiemy, że to nierealne. Za rok możemy spodziewać się dopiero pierwszego wbicia łopaty. Nadal nie jest znany termin ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy prac w pierwszym etapie.

Choć w dalszym ciągu stanowią zdecydowaną mniejszość na naszych drogach, to można mówić o coraz większej popularności pojazdów napędzanych alternatywnymi źródłami energii.

Radni PiS piszą do prezydenta Szczecina w sprawie zieleni miejskiej. Według nich i części mieszkańców to co miało być łąkami kwietnymi przypomina bardziej pastwisko i jest wylęgarnią kleszczy.

Od godz. 9 w poniedziałek na ul. Granitowej w Szczecinie została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu.

To jedna z długo wyczekiwanych chwil związana z budową Stadionu Miejskiego. Rozpoczął się montaż krzesełek na nowych trybunach stadionu.

Od środy, 17 czerwca, w ramach Festiwalu Dobrego Życia, na placu Orła Białego i w Alei Kwiatowej pojawią się nowi wystawcy.