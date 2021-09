Przegląd prasy 11.09.2021 Szczecin, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Szczecina

Chodzi o osoby, które nabywały praw emerytalnych w czerwcu. To one często wstrzymywały się ze złożeniem wniosku o emeryturę w czerwcu, bo otrzymywały świadczenie niższe, niż gdyby wystąpiły z wnioskiem np. w maju lub lipcu.

35 lat to wiek, w którym kobiety niejednokrotnie zostają matkami. W wypadku Rosie Morant, mieszkanki Edynburga, to jednak moment, w którym przyszło jej zostać babcią. Miała świadomość tego, że ten moment przyjdzie wcześniej, ponieważ sama została matką w wieku lat szesnastu. Nie sądziła jednak, że nastąpi to tak szybko. Jak się czuje i jak wygląda wyjątkowo młoda babcia?