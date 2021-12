Przedsiębiorcy z modernizowanej ul. Modrej w Szczecinie narzekają na spadek obrotów

Długo oczekiwana modernizacja głównych dróg na Bezrzeczu zaczęła się w drugiej połowie listopada. Grupa przedsiębiorców skarży się na organizację ruchu, która uniemożliwia dojazd klientom do ich firm. Niedawno doszło do spotkania m.in. z radnymi miasta. Wzięło w nim udział ok 40 osób.

Szacuje się, że w okolicach przebudowywanych ulic działalność prowadzi ok. 100 przedsiębiorców. Głównie chodzi o warsztaty samochodowe, apteki, kwiaciarnie, delikatesy, piekarnie, restauracje, sklepy spożywcze i sklep ogrodniczy. Przedsiębiorcy skarżą się, że mimo zapowiedzi nie wprowadzono ruchu wahadłowego, a w zamian wyłączono częściowo niektóre ulice z ruchu. Tak jest np. przy ulicy Zaściankowej. Wjeżdżać przez nią mogą jedynie autobusy komunikacji miejskiej i pojazdy na budowę. Na odcinku od ul. Sikorki do ul. Żyznej obowiązuje całkowity zakaz wjazdu (z możliwością dostaw w godz. 18-6).