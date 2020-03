Przedsiębiorcy w regionie już odczuwają skutki koronawirusa? Mniej towarów na półkach, problemy z zaopatrzeniem w elektronikę

Jeszcze kilka tygodni temu informacje o gospodarczych konsekwencjach koronawirusa ograniczane były tylko do linii handlowej Chiny – reszta świata.

Dzisiaj, kiedy potwierdzane są ogniska niemal w całej Europie możemy mówić o epidemii, która będzie w znaczący sposób odbijała się na kondycji pewnych branż. Urośnie branża medyczna oraz spożywcza, w tarapatach będą za to przedsiębiorcy, którzy zajmowali się importem lub eksportem towarów i usług z i do Chin. Poważnie cierpieć może branża stoczniowa, logistyka, transport, handel oparty na technologii z tamtego kontynentu.

- Mamy informacje od przedsiębiorców, że problemów związanych z epidemią jest coraz więcej. Najczęściej są to firmy produkcyjne, które działają na komponentach z Chin. Mamy do czynienia z ograniczeniami w dostawach i nierównomiernymi dostawami. Mam także informacje o problemach w sklepach elektronicznych, gdzie brakuje sprzętu do dystrybucji, mowa np. o telefonach komórkowych - mówi Piotr Wolny, dyrektor Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.