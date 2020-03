Przebudowa Teatru Polskiego w Szczecinie. Rozpoczęła się wielka przeprowadzka

- Nie wiemy, jak długo będziemy żyć na walizkach, bo trudno to przewidzieć, ale na pewno nie będzie nas tu trzy lata - mówi Aleksandra Kopińska-Szykuć, zastępca dyrektora Teatru Polskiego. - Oczywiście teatr nie przestaje grać. Będziemy grać na Scenie na Łasztowni, ale również na gościnnych scenach w Starej Rzeźni czy w Lulu. Trochę nam się łezka w oku kręci, bo spędziliśmy tu wiele lat życia. Każdy z nas się inaczej żegna z tym miejscem, każdy ma inne wspomnienia. Niektórzy robią to indywidualnie, inni wspólnie. Na ostatnim przedstawieniu dyrektor Adam Opatowicz na zakończenie spektaklu odsłonił tę część sceny, która na co dzień jest niewidoczna dla widzów i to był taki symboliczny gest pożegnania. Popłakałam się i widziałam, że inni na widowni też płakali. Wrócimy do zupełnie nowego miejsca, więc nic nie będzie tak samo. Znamy projekt rozbudowy teatru, bo widzieliśmy go na wizualizacjach, ale jednak w rzeczywistości to będzie coś, czego dzisiaj jeszcze nie potrafimy sobie wyobrazić.