Przebudowa pl. Szarych Szeregów w Szczecinie. Część drzew zostanie uratowanych

- Możemy już oficjalnie mówić, że wycinka drzew w związku z przebudową placu Szarych Szeregów obejmie tylko trzy chore drzewa, dwie lipy i świerka. Tym samym projekt decyzji stał się oficjalną decyzją, która niebawem zostanie wysłana do miasta - informuje Igor Podeszwik z inicjatywy Nowy Szczecin.

- We wniosku skierowanym do marszałka województwa w listopadzie 2019 roku wspólnie z projektantem wskazałem, że do projektu inwestycji można wprowadzić odpowiednie zmiany, a zgodnie z orzecznictwem sądowo-administracyjnym, jeżeli istnieje możliwość zastosowania odpowiednich rozwiązań alternatywnych, drzewa nie muszą być wycinane. Marszałek województwa zgodził się z tą argumentacją i wyraził zgodę na wycinkę tylko trzech chorych drzew, których nie dało się już uratować - tłumaczy Igor Podeszwik.