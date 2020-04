Przebudowa Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie. Są oferty

Wśród kryteriów wyboru najlepszej oferty jest cena (60 proc.), ale również okres obowiązywania rękojmi i gwarancji (20 proc.) i wysokość kary za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przebudowy (20 proc.).

Modernizacja ma objąć kamienicę, która znajduje się obok MTiK i rozbudowę o łącznik pomiędzy kamienicą a obecnym budynkiem muzeum.

- W łączniku znajdzie się wejście do muzeum, szatnie, recepcja, a także strefa ekspozycyjna. Przebudowana kamienica włączona zostanie do powierzchni funkcjonalnej muzeum. Mieścić będzie funkcje ekspozycyjne i administracyjne. Znajdą się w niej m.in. sale edukacyjne, sala konferencyjna, czytelnia. Łącznik i kamienica dostosowane będą do potrzeb osób niepełnosprawnych - informuje Zieliński. - Inwestycja powinna być zrealizowana do 1 października 2021 roku.