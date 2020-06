Przebudowa Muzeum Techniki i Komunikacji. Prace przy Niemierzyńskiej już się rozpoczęły!

- Aktualnie prowadzone są rozbiórki. Nie ma już charakterystycznego tarasu, który znajdował się przy budynku muzeum. Rozebrane zostało także pokrycie dachu kamienicy – mówi Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji.

Modernizacja ma objąć kamienicę, która znajduje się tuż obok MTiK oraz rozbudowę o łącznik pomiędzy kamienicą a obecnym budynkiem muzeum. W ramach remontu powstanie łącznik pomiędzy dawną zajezdnią a kamienicą.

- W łączniku znajdzie się wejście do muzeum, szatnie, recepcja, a także strefa ekspozycyjna. Przebudowana kamienica włączona zostanie do powierzchni funkcjonalnej muzeum - mieścić będzie funkcje ekspozycyjne i administracyjne. Znajdą się w niej m.in. sale edukacyjne, sala konferencyjna oraz czytelnia. Łącznik jak i kamienica dostosowane będą do potrzeb osób niepełnosprawnych – informuje Piotr Zieliński.