Przebudowa Alei Wojska Polskiego. Plac budowy przekazany, kiedy pierwsze utrudnienia?

Aleja nie będzie już arterią komunikacyjną, ale stanie się dwujezdniową drogą z uspokojonym ruchem do 30 kilometrów na godzinę. Każda jezdnia będzie miała 4,5 m szerokości. W związku z tym także nie będzie wydzielonych dróg dla rowerzystów. Do dyspozycji kierowców na alei będzie 185 miejsc parkingowych, w tym dziesięć dla pojazdów zaopatrzenia, sześć dla aut elektrycznych (obok stacji ładowania). Razem z fragmentem ulicy Jagiellońskiej (między al. Piastów a aleją WP) to będzie około 200 miejsc. Miejsca dla pojazdów znajdą się w środkowym pasie parkowania. Będą tu potrójne zatoki zakończona zieleńcem. Część piesza będzie podzielona na właściwy chodnik o szerokości 3 m i pas o podobnej szerokości w którym znajdą się m.in. przystanki komunikacji miejskiej, stojaki rowerowe , miejsca wyładunku dla zaopatrzenia.

Odcinek między placem Zwycięstwa a placem Zgody: tu projekt zakłada przesunięcie przejścia dla pieszych jak najbliżej ulicy Krzywoustego. Ma to ułatwić przejście przez aleję Wojska Polskiego. Natomiast tuż obok placu Zgody będzie wiata miejska do organizacji imprez. Wspomniany plac będzie rondem, a do wnętrza placu poprowadzą trzy przejścia dla pieszych. Na środku będzie przestrzeń dla mieszkańców otoczona zielenią. Pojawią się urządzenia rekreacyjne , ale nie tylko z myślą o najmłodszych. Będą to trampoliny, bujane ławki, sztuczne górki i duże siedziska.