Protest w Szczecinie przeciwko segregacji sanitarnej. Innym tematem był też obowiązek szczepień

- Witam wolnych ludzi. Witam ludzi świadomych. Świadomych tego, że od dwóch lat są oszukiwani i wykorzystywani. Witam na pl. Solidarności, którego nazwa upamiętnia organizację, która wywalczyła nam wolność a teraz, wspólnie z rządem i kartelami farmaceutycznymi chce nas wepchnąć z powrotem w niewolę. Z tym, że obecnie Oni nie chcą już naszej własności, nawet gotówki. System chce naszych ciał. - Tak przywitał zebranych "Wolny Szczecinianin" (tak poprosił, by go przedstawiać). Był jednym z mówców sobotniej manifestacji, której organizatorem było Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach "STOP NOP".

Głównym powodem zorganizowania protestu była pandemia i związane z nią restrykcje oraz obostrzenia. Nikt z blisko 150 uczestników nie miał na twarzy maseczki ochronnej. Większość była przeciwna obowiązkowym szczepieniom, lockdownowi i tzw. segregacji sanitarnej.

- Bo są nielegalne - tłumaczył zebranym "Wolny Szczecinian". - Nie ma takiej choroby jak COVID. Zrozumcie, to tylko przykrywka do tego, by mógł wejść w życie Nowy Wał (Nowy Ład - przyp. lw). Wydumana choroba, dzięki której można nami manipulować i nas kontrolować. Dochodzi do tego, że chcą wiedzieć co kupuję w warzywniaku i ile kupiłem rutinoskorbinu w aptece.