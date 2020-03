Prognoza pogody. Niskie temperatury i śnieg - tak jest w Szczecinie. Jak długo?

- W poniedziałek, do godziny 16 może w Szczecinie padać śnieg - mówi Krzysztof Ścibor z Biura Prognoz Pogody Calvus. - Ale nie będzie leżał na ulicach. W dzień temperatury będą raczej dodatnie.

W poniedziałek termometry w Szczecinie pokazywać będą 4 stopnie Celsjusza, we wtorek już 5 stopni C. Trochę cieplej zrobi się od środy, bo temperatura wzrośnie do 9-10 stopni C.

- Ale jeszcze noce z poniedziałku na wtorek i z wtorku na środę będą mroźne - twierdzi synoptyk i zapowiada nocne ochłodzenie do minus 4 stopni w noc z poniedziałku na wtorek i minus 2 z wtorku na środę.

- I zacznie się wypogadzać - dodaje. - nadal jednak nie będzie bardzo ciepło. Termometry do soboty będa pokazywały w dzień temperaturę około 9 stopni C, ale w niedzielę odczujemy już wyższe.