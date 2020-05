Prognoza pogody na weekend dla Szczecina i regionu

W niedzielę znowu ma być jeszcze cieplej. Temperatura ma wynosić nawet 22 stopnie w Szczecinie i 16 stopni nad morzem.

- Ale tylko do południa - zaznacza synoptyk i zapowiada załamanie pogody. - Po południu zacznie padać, a w Szczecinie mogą wystąpić burze. To na skutek zimnego frontu jaki nadciąga nad nasz region. Przyniesie on zmianę temperatury nawet o 14 stopni C.