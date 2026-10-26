Prognoza pogody na tydzień dla Szczecina. Jakie będą temperatury od jutra (27.10) do niedzieli? Redakcja Naszemiasto.pl

Jesienny deszcz? Sprawdź, ile go będzie według prognozy pogody w Szczecinie w tym tygodniu fot. James Osmond/ Getty Images

Pogoda tygodniowa dla Szczecina pozwoli ci lepiej zaplanować nadchodzący tydzień. Nie czekaj, od razu sprawdź prognozę pogody na najbliższe dni. Poniżej prezentujemy tygodniową prognozę pogody dla Szczecina, poczynając od jutra (27.10), aż do niedzieli, 1.11). To, co może ci się najbardziej spodobać w naszej tygodniowej prognozie pogody, to możliwość zobaczenia w jednym miejscu, jak dzień po dniu będzie zmieniać się temperatura, ilość opadów czy kierunek i prędkość wiatru. Dzięki temu lepiej rozplanujesz swoje zajęcia i przygotujesz odpowiednie ubrania.