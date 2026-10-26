Pogoda na tydzień w Szczecinie: wtorek, 27.10
W ciągu dnia we wtorek w Szczecinie w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 12°C. Natomiast w nocy z wtorku na środę temperatura może spaść do 7°C.
Zgodnie z prognozą pogody na tydzień dla Szczecina, we wtorek nie będzie padać. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Szczecina, we wtorek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 16 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 9°C. Natomiast kierunek wiatru we wtorek będzie południowy.
Indeks promieniowania UV na wtorek wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób.
Oto przewidywane warunki meteorologiczne na wtorek, 27.10.2026:
- Temperatura w dzień: 12°C.
- Temperatura w nocy: 7°C.
- Wiatr: 16 km/h
- Kierunek wiatru: południowy.
- Prawdopodobieństwo opadów: 0%.
- Indeks promieniowania UV: 1.0
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Prognoza pogody na tydzień dla Szczecina: środa, 28.10
Spodziewana temperatura w środę w Szczecinie to 12°C. Z kolei w nocy ze środy na czwartek spodziewać się możemy temperatur rzędu 7°C.
Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Szczecinie w środę wynosić będzie 39%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 0 mm. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Szczecina, w środę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 8 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 10°C. Natomiast kierunek wiatru w środę będzie północno-zachodni.
Indeks promieniowania UV na środę wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób.
Oto przewidywane warunki meteorologiczne na środę, 28.10.2026:
- Temperatura w dzień: 12°C.
- Temperatura w nocy: 7°C.
- Wiatr: 8 km/h
- Kierunek wiatru: północno-zachodni.
- Prawdopodobieństwo opadów: 39%.
- Indeks promieniowania UV: 0.0
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Prognoza pogody na tydzień dla Szczecina: czwartek, 29.10
Spodziewana temperatura w czwartek w Szczecinie to 11°C. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie 6°C.
W oparciu o prognozy pogody dla Szczecina na czwartek możemy stwierdzić, że nie będzie padać tego dnia. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Szczecina, w czwartek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 9 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 9°C. Natomiast kierunek wiatru w czwartek będzie zachodni.
Indeks promieniowania UV na czwartek wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób.
Oto przewidywane warunki meteorologiczne na czwartek, 29.10.2026:
- Temperatura w dzień: 11°C.
- Temperatura w nocy: 6°C.
- Wiatr: 9 km/h
- Kierunek wiatru: zachodni.
- Prawdopodobieństwo opadów: 10%.
- Indeks promieniowania UV: 1.0
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Pogoda na tydzień w Szczecinie: piątek, 30.10
Za dnia w Szczecinie słupki rtęci powinny pokazać 10°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie 7°C.
W oparciu o prognozy pogody dla Szczecina na piątek możemy stwierdzić, że nie będzie padać tego dnia. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Szczecina, w piątek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 9 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 8°C. Natomiast kierunek wiatru w piątek będzie północny.
Indeks promieniowania UV na piątek wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób.
Oto przewidywane warunki meteorologiczne na piątek, 30.10.2026:
- Temperatura w dzień: 10°C.
- Temperatura w nocy: 7°C.
- Wiatr: 9 km/h
- Kierunek wiatru: północny.
- Prawdopodobieństwo opadów: 0%.
- Indeks promieniowania UV: 1.0
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Pogoda na tydzień w Szczecinie: sobota, 31.10
Za dnia w Szczecinie słupki rtęci powinny pokazać 10°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie 5°C.
Według aktualnej prognozy pogody dla Szczecina sobotę, nie powinno padać. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Szczecina, w sobotę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 7 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 8°C. Natomiast kierunek wiatru w sobotę będzie północno-wschodni.
Indeks promieniowania UV na sobotę wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób.
Oto przewidywane warunki meteorologiczne na sobotę, 31.10.2026:
- Temperatura w dzień: 10°C.
- Temperatura w nocy: 5°C.
- Wiatr: 7 km/h
- Kierunek wiatru: północno-wschodni.
- Prawdopodobieństwo opadów: 1%.
- Indeks promieniowania UV: 1.0
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Szczegółowe prognozy dla Szczecina
Prognoza tygodniowa pokazuje ogólny trend pogodowy dla Szczecina. Warto również sprawdzić aktualną prognozę dla najbliższych godzin i kolejnego okresu, która pozwala dokładniej ocenić spodziewaną temperaturę, opady oraz zmiany warunków atmosferycznych.
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