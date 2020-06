Prognoza pogody na Boże Ciało. Długi weekend - jakiej pogody się spodziewać?

Wtorek w regionie ma być ciepły, suchy i słoneczny.

- Podobnie będzie w środę - mówi Krzysztof Ścibor z Biura Prognoz Pogody Calvus. - Tylko nad morzem ma wiać słaby i przyjemny wiatr z północnego wschodu.

W czwartek też pogodnie, z temperaturą do 24 st. C w Szczecinie i 20 st. C nad morzem. Nadal wiać będzie przyjemny wiatr.

- Wszystko zmieni się w piątek - zapowiada synoptyk. - Nad region dotrze gorące zwrotnikowe powietrze. Będzie upalnie. W Szczecinie termometry pokażą 28 st. C, a nad morzem 26 st. C.

Popołudniami grożą nam burze. Mogą pojawić się ulewy, grad.

- Tym zjawiskom będzie towarzyszył silny porywisty wiatr - tłumaczy Ścibor. - Możliwe gradobicie i trąby powietrzne. Najsilniejsze ulewy czekają nas między godziną 13 a 16.