Prognoza pogody. Majówka 2020 - deszcz czy słońce? Jaka pogoda będzie w majówkę w Szczecinie

Nareszcie zmienia się cyrkulacja powietrza. Do tej pory nad nasz region docierało powietrze suche, kontynentalne ze wschodu i z północnego-wschodu. A teraz znajdziemy się pod wpływem powietrza polarno-morskiego znad Atlantyku. To oznacza, że dotrze do nas front chłodny i wilgotny.

Co to oznacza?

Jest kompletne załamanie pogody. Już w nocy zaczęło padać. Deszcz będzie siąpił także w środę tak do godziny 10. Zbliża się niż z dwoma frontami chłodnego powietrza.

Jeszcze we wtorek świeciło słońce i nie padało. Co nas czeka w środę?

Czy to już koniec suszy?

Te opady w środę wystarczą aby już nie było zagrożenia w lasach?

Te jednodniowe opady to będzie za mało, ale ma padać przez kolejne dni. W czwartek deszczu możemy się spodziewać głównie po południu. I w czwartek temperatura zacznie trochę spadać. Jutro może być jeszcze 16 stopni Celsjusza, ale już w piątek będzie zaledwie 14 stopni C w Szczecinie i 10 stopni C nad morzem.

To ten długi majowy weekend nie będzie zachęcał do spacerów?

Jeszcze sobota może być bez opadów deszczu, ale w niedzielę znowu zacznie padać deszcz. Temperatura też nie będzie zachęcać do wyjścia z domów. W Szczecinie ma być w niedzielę zaledwie 14 stopni C, nad morzem 10 stopni C.