Prognoza pogody. Jaka będzie pogoda w najbliższych dniach w Szczecinie?

Dziś (środa) będzie jeszcze słonecznie i bardzo ciepło, ale od jutra czekają nas deszcze, a nawet burze.

POGODA - SZCZECIN - Gradobicia w naszym regionie raczej nie będzie - uspakaja Krzysztof Ścibor z Biura Prognoz Pogody Calvus. - Ale będzie padać deszcz, czasami nawet gwałtownie. W środę jeszcze ma być słonecznie i z wysoką temperaturą - do 28 stopni Celsjusza w Szczecinie i 23 stopni C. nad morzem. Pogodnie i ciepło ma być też w nocy ze środy na czwartek. - Jesteśmy bowiem pod wpływem gorącego zwrotnikowego powietrza znad Azji wschodniej - tłumaczy Krzysztof Ścibor. - Jutro też będzie ciepło a nawet gorąco. Czwartek nad morzem ma być słoneczny. Termometry będą pokazywały 23 stopnie C. Za to w Szczecinie może się zachmurzyć. Ale za to będzie cieplej niż nad morzem. Temperatura może sięgać nawet 28 stopni C.

- W Szczecinie - głównie po południu - możemy się spodziewać opadów deszczu - zaznacza synoptyk. - I co ciekawe możliwe, że w północnych dzielnicach Szczecina deszczu nie będzie, za to w południowych można się spodziewać nawet burz. Noc z czwartku na piątek ma być ciepła z temperaturą nawet do 16 stopni C. - Ale mogą się pojawić przelotne opady deszczu - twierdzi Ścibor. W piątek grozi deszcz już w całym regionie zachodniopomorskim. - Nawet nad morzem będzie padać i mogą wystąpić burze, okresami gwałtowne - dodaje meteorolog. - Na szczęście będą to krótkotrwałe ulewy. Od razu się też ochłodzi. Temperatura spadnie do 22 stopni C. w Szczecinie i 18 stopni C. nad morzem. W sobotę nadal będzie chłodno. W Szczecinie możemy się spodziewać temperatury 20 stopni C., nad morzem 18 stopni C. Ale dopiero późnym popołudniem zacznie padać deszcz.

W niedzielę nadal chłodno z temperaturą 20 stopni C. w Szczecinie i 18 stopni C. nad morzem. - Ale już nie powinno padać - mówi Krzysztof Ścibor. - Za to będzie pochmurno lecz od czasu do czasu może się przejaśniać. W poniedziałek w naszym regionie będzie jeszcze chłodno z temperaturą w Szczecinie 22 stopnie C. i 18 stopni C. nad morzem. - Od wtorku wraca cieplejsze powietrze - wyjaśnia synoptyk. - Od wtorku do czwartku będzie pogoda plażowa. A temperatury przewidywane to 26-28 stopni C. I dużo słońca.