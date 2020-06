Prognoza pogody dla Szczecina i regionu. A jak będzie nad morzem?

- Ale w poniedziałek w naszym regionie wiatr będzie wiał już z północy - zapowiada Krzysztof Ścibor. - Na szczęście temperatura nie spadnie, bo w Szczecinie ma być 20 stopni C., nad morzem 14 stopni C. We wtorek się zdecydowanie ochłodzi, bo termometry mają pokazywać nawet 14 stopni ciepła. Ale nie powinno padać.

Niedziela ma być trochę cieplejsza - w Szczecinie ma być 20 stopni C., nad morzem 15 stopni C., a wiatr ma wiać z południa.

- I do tego będzie wiał dość silny wiatr - mówi Krzysztof Ścibor z Biura Prognoz Pogody Calvus. - W porywach z prędkością nawet do 50km/h. A na Bałtyku będzie ostrzeżenie przed silnym wiatrem. Ma być 6 w skali Beauforta.

Sobota w Szczecinie i nad morzem zapowiada się z zachmurzeniem umiarkowanym i przelotnymi opadami deszczu. Temperatura w Szczecinie ma wynosić 18 stopni Celsjusza, nad morzem ma być jedynie 12 stopni C.

Za to w środę się wypogodzi. Termometry w Szczecinie maja pokazywać już 22 stopnie C. Także słonecznie będzie w czwartek z temperaturą 24 stopnie C.

- W przyszły piątek ma być nawet upalnie - zaznacza synoptyk. - W Szczecinie termometry mają pokazywać nawet 27 stopni C. nad morzem ma być już 20 stopni C. Ale nadal nici z kąpieli w Bałtyku, który ma teraz zaledwie 12 stopni C.