Próbny egzamin ósmoklasisty. Jest decyzja: odbędzie się zdalnie. Jak to ma wyglądać?

Przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty jest dobrowolne. Centralna Komisja Egzaminacyjna proponuje, aby próbny egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów), choć w warunkach domowych może to być trudne do zrealizowania.

Dyrektorzy szkół zobowiązani byli do tego, aby w próbnym egzaminie mogli wziąć udział wszyscy uczniowie, którzy wyrażą taką chęć. Jeżeli dany uczeń nie ma w domu dostępu do internetu, należy przekazać mu arkusze w formie wydruków lub przygotować wydruki do odbioru w szkole.